Son dakika! Halter barıyla iş yerine saldırdı, beyaz eşya dükkanını savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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Son dakika! Halter barıyla iş yerine saldırdı, beyaz eşya dükkanını savaş alanına çevirdi

18.06.2022 14:51

Son dakika haberler... Halter barıyla iş yerine saldırdı, beyaz eşya dükkanını savaş alanına çevirdi Şüphelinin zarar verdiği işyerinin sahipleri isyan etti Isparta'nın Gelendost ilçesinde halter barıyla beyaz eşya ve tüp bayiine zarar veren şahsın saldırı anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Halter barıyla iş yerine saldırdı, beyaz eşya dükkanını savaş alanına çevirdi

Şüphelinin zarar verdiği işyerinin sahipleri isyan etti

ISPARTA - Isparta'nın Gelendost ilçesinde halter barıyla beyaz eşya ve tüp bayiine zarar veren şahsın saldırı anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 100 bin TL'yi aşkın zararın yaşandığı olayda şahıs gözaltına alınırken, işyeri sahibi duruma isyan etti.

Edinilen bilgiye göre, Gelendost'ta H.A. isimli şahıs bugün sabaha karşı halter barıyla beyaz eşya ve tüp bayiine zarar verdi. Saldırı anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan şahıs, polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Görüntülerde ise işletmenin camlarının şahıs tarafından kırıldığı ve saldırı sonrası beyaz eşyaların zarar görmesi yer aldı. İşyerinin ciddi oranda zarar gördüğü ve zararın 100 bin TL'nin üzerinde olduğu belirtildi.

"Camlar tamamen indi ve eşyalarımız zarar gördü"

İşletme sahibi Nazmi Coşkuner, "Bir ay önce silahlı saldırıyla üç tane dükkanı taradı. 40-50 bin TL maddi hasarımız vardı. 1 ay sonra da geldi bu gece saat 4-5 civarı elinde demir sopayla dükkanıma bu zararı verdi. Can güvenliğimiz tehlikede. Bu insan ne zaman ne yapacak diye korkarak yaşıyoruz. Şahıs benim teyzemin oğlu. Daha önce de pompalı tüfekle farklı işletmeye saldırmıştı. Ancak serbest bırakılmıştı. Şimdi de bizim işletmemize böyle bir saldırı oldu. Kameraya da yansıdığı gibi işletmemizin camları tamamen indi ve eşyalarımız zarar gördü. Şimdi bizim zararımızı kim karşılayacak?" dedi.

Tepkiler üzerine evi koruma altına alındı

Daha önce pompalı tüfekle 3 esnafın dükkanına ateş edip zarar verdiği ileri sürülen H.A. isimli şahsın serbest bırakıldığı iddia edildi. Serbest bırakıldıktan sonra tekrar bir olaya karıştığı ileri sürülen şahsın devamlı etrafına zarar verip serbest kaldığını iddia eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Halkın tepkisine karşı polis tarafından zanlının evi koruma altına alındı.

"Ayda bir cam değiştiremeyiz"

Bir ay önce de aynı dükkanın aynı kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığını öne süren Emre Kurşuncu, "Şu an alındı, belki iki üç gün sonra serbest bırakılacak. Serbest kalmamasını istiyoruz, biz de bu sefer gereğini yapacağız. Bu çektiğimiz yeter artık. Arkamıza bakarak yürüyüp duramayız sürekli. Biz bu işten sıkıldık. Adam bir tane ekmek çalsın 10 sene içeride yatsın, bu adam 4 tane dükkana zarar versin dışarıda gezsin. Yani sıkıldık gerçekten, iş yerinin haline bak. Ayda bir cam değiştiremeyiz biz" diyerek tepki gösterdi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Halter barıyla iş yerine saldırdı, beyaz eşya dükkanını savaş alanına çevirdi - Son Dakika

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