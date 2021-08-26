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Son dakika: Haluk Levent, yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta - Son Dakika

Son dakika: Haluk Levent, yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta

26.08.2021 15:42

Gelen son dakika haberlerine göre Haluk Levent, yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta Sanatçı Haluk Levent ve AHBAP Derneği yönetimi Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile bir araya geldi.

Haluk Levent, yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta

ANTALYA - Sanatçı Haluk Levent ve AHBAP Derneği yönetimi Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile bir araya geldi. Başkan Şükrü Sözen, ünlü sanatçı ve AHBAP üyelerini kapıda karşıladı. Sözen ve Levent, Manavgat orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için yapılacak olan öncelikli çalışmalar hakkında verimli bir sohbet gerçekleştirdi.

Orman yangınlarının ilk gününden itibaren Manavgat'ta büyük bir duyarlılık göstererek yardım kampanyalarına destek olan Haluk Levent, Manavgat Belediyesi'nin yardım kampanyalarına Ahbap Derneği olarak katkı verdiklerini ve ilerleyen süreçte Başkan Şükrü Sözen ile birlikte afetzedeler için ne gerekiyorsa yapmak istediklerini dile getirdi. Ziyaretin ardından, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Haluk Levent ve Ahbap Derneği üyeleri, orman Belenobası Mahallesi Sığırcılar Mevki'ne giderek, "Bir Kümes Bir Hayat" projesi çalışmalarını yürüten gönüllüleri ziyaret etti.

"Gönüllü mimarlara sürpriz"

Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllü mimarlara çalıştıkları alanda, Başkan Şükrü Sözen'le birlikte sürpriz bir şekilde ziyaret gerçekleştiren Haluk Levent ve Ahbaplar, burada mahalle halkıyla da bir araya gelerek sohbet etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ahır, ağıl ve kümes inşa eden mimarlara, kolaylıklar dileyen Haluk Levent, çalışmalara dernek olarak destek vereceklerini söyledi. Karşılarında Haluk Levent ve Başkan Sözen'i gören mimarlar ise kısa süreli şaşkınlığın ardından büyük bir mutluluk yaşadı.

"Ahbaplar büyük bir duyarlılık gösterdi"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 28 Temmuz günü başlayan ilk yangınlardan itibaren ünlü sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Derneği'nin, yardım kampanyalarına büyük bir duyarlılık ve katkı sağladığını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, "Tüm halkımızın gönlünü feth eden sanatçı dostumuz Haluk Levent ve derneği, Manavgat Belediye'mizin yardım kampanyalarında büyük bir özveri ile çalışma gerçekleştirdi. Halkın sanatçısı Haluk Levent, Manavgat'ımızın en zor günlerinde bizleri yalnız bırakmayarak güç verdi. Manavgat'ımızın yaralarını sarmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bizlere moral ve destek veren herkesten Allah razı olsun" dedi.

Son dakika: Haluk Levent, yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta
Son dakika: Haluk Levent, yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta
Son dakika: Haluk Levent, yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta
Son dakika: Haluk Levent, yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta

Haluk Levent, Şükrü Sözen, Manavgat, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Haluk Levent, yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta - Son Dakika


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