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Son Dakika | Hamallık yaparak biriktirdiği parayla aldığı arabası çalındı... O anlar kamerada - Son Dakika

Son Dakika | Hamallık yaparak biriktirdiği parayla aldığı arabası çalındı... O anlar kamerada

24.01.2022 22:51

Son dakika 3. sayfa haberine göre Hamallık yaparak biriktirdiği parayla aldığı arabası çalındı.

Hamallık yaparak biriktirdiği parayla aldığı arabası çalındı... O anlar kamerada

ESKİŞEHİR Eskişehir'de, hamallık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Ali Çelik, zor şartlarda para biriktirerek aldığı arabasını hırsızlara kaptırdı.

Olay, 8 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'da gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Kumlubel Mahallesi Esenli Sokak'ta Mehmet Ali Çelik'e ait 16 Y 1027 plakalı 1987 model otomobil, henüz kimliği belirsiz şüpheli tarafından çalındı. Sabah ekmek almak için evden çıkan Çelik, arabasını park ettiği yerde görmeyince, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Arabasını zor şartlar altında aldığını belirten Çelik, hırsızlara "Bu araba helal parayla alındı, size yaramaz. Benim arabamı geri getirin" diyerek çağrıda bulundu. Öte yandan, yaşanan hırsızlık anları, sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"'Dalgınlıkla arabayı başka yere mi park ettim?' diye etrafıma baktım"

Arabası çalınan Mehmet Ali Çelik, "Saat 16.00 sıralarında arabamı getirdim park ettim. Aracımı kilitledim ve eve çıktım. Ertesi gün 12.00 gibi aşağıya indiğimde ilk önce bir baktım. Düşündüm ve 'ben arabayı buraya bırakmıştım' dedim. Dalgınlıkla arabayı 'Başka yere mi park ettim?' diye etrafıma baktım. Sonra fırıncıya sordum. 'Buraya ben arabamı bırakmıştım, herhangi bir kamera görüntüsü var mı?' diye sordum. Görüntüyü ancak polisler alabilir dediler. Hemen polisi aradım. Polis geldi, çalındığı anlaşıldı. Aşağı yukarı bugün 12'inci gün. O günden beri hala arabamdan haber çıkmadı" dedi.

"Tek isteğim arabamın bir an önce bulunması"

Arabasını zor şartlar altında aldığını ifade eden Çelik, hırsızlara arabasını geri getirmesi konusunda çağrıda bulundu. Tek isteğinin arabasının bir an önce bulunması olduğunu söyleyen Çelik, şu şekilde konuştu:

"Ben evden eve eşya taşıma sektöründe hamallık yaparak paramı kazanıyorum. İki kızım var biri üniversiteyi bitirdi, diğeri ise, son sınıfta. Ben hem çocuklarıma harçlıklarını gönderdim, hem de dişimle tırnağımla arttırdığım 3-5 kuruşumla da ayağımı yerden kessin diye, 87 model eski kasa bir araba aldım. Yaşım da ilerlediği için eskisi yol yürüyemiyorum. Eskisi gibi de çalışamıyorum zaten. En azından işe gidip gelirken bari kullanırım diye aldım. Şimdiye kadar hep anlımın terini sildim cebime koydum. Bütün çoluğumu çocuğumu ben bu paralarla okuttum. Kimseye aman demedim, kimseden bir şey istemedim. Benim arabamı en yakın zamanda getirin. Ben bunu hiçbir zaman için haram parayla almadım. Bu araba helal parayla alındı. Bu size yaramaz. Tek isteğim, emniyet güçlerinin bu konuda ki çalışmalarını bir an önce hızlandırmaları ve benim arabamın bulunması. Başka hiçbir şey istemiyorum."

Son Dakika | Hamallık yaparak biriktirdiği parayla aldığı arabası çalındı... O anlar kamerada
Son Dakika | Hamallık yaparak biriktirdiği parayla aldığı arabası çalındı... O anlar kamerada
Son Dakika | Hamallık yaparak biriktirdiği parayla aldığı arabası çalındı... O anlar kamerada

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Hamallık yaparak biriktirdiği parayla aldığı arabası çalındı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Hamallık yaparak biriktirdiği parayla aldığı arabası çalındı... O anlar kamerada - Son Dakika
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