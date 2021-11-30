Tebbun, Cezayir'in, "Filistin halkının, ihlallere karşı himaye edilmesi için gösterilen çabaların artırılması konusunda ısrarlı çağrılara ilişkin ilkelerine" vefakar kalacağını belirtmişti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan konuşmasında Tebbun, ülkesinin, Filistin halkıyla dayanışma halinde olduğunu kaydetmişti.

Tebbun'un, "Filistin davasının pazarlık konusu olmayacak en belirgin değişmez siyasi sabitelerden biri olduğuna" ilişkin sözlerinin, Cezayir'in tutumunun asaletini yansıttığını dile getiren Ebu Zuhri, Cezayir Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin, Filistin halkının güvenini güçlendirmesiyle gerçek değerinin ortaya çıktığını vurguladı.

Hareketin Filistin Dışındaki Siyasi Yönetim Dairesi Başkanı Sami Ebu Zuhri, Tebbun'un Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle yaptığı konuşmanın ardından yaptığı açıklamada, Cezayir'in Filistin davasına ilişkin tutumundan gurur duyduğunu söyledi.

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