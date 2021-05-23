Son dakika... Hamas'ın Gazze Lideri Sinwar ateşkesin ardından ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Filistin Direniş Hareketi Hamas'ın Gazze Lideri Yahya Sinwar, İsrail ile varılan ateşkesin ardından ilk kez Gazze sokaklarında görüntülendi.

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar, 11 günün ardından taraflar arasında ateşkes kararı alınması ile sona ermişti. Filistin Direniş Hareketi Hamas'ın Gazze Lideri Yahya Sinwar, İsrail ile varılan ateşkesin ardından ilk kez görüntülendi. İsrail tarafından suikastla tehdit edilmesine rağmen Gazze sokaklarında yürürken görüntülenen Sinwar, İsrail güçlerinin hava saldırılarında hayatını kaybeden Gazze Tugay Komutanı Bassem Issa için düzenlenen anma törenine katıldı.

Sinwar'ın, Issa için düzenlenen anma törenine katılması bazı kesimler tarafından İsrail'e meydan okuma olarak nitelendirilirken, bazı kesimler ise söz konusu hareketi şehitlere yönelik bir sadakat mesajı olarak değerlendirdi.

Hamas'ın 4 üst düzey yetkilisi öldürülmüştü

İsrail güçlerinin Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Gazze Komutanı Bassem Issa ve 3 üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti. Saldırıda hayatını kaybeden diğer 3 kişinin ise Siber Komuta lideri Jamaa Tahla, mühimmat üretim bölümünde Araştırma ve Özel Projeler Başkanı Jamal Zabeda ve Mühimmat Bölümü Başmühendisi Hazzem Hatib olduğu açıklanmıştı.

Sinwar'ın Gazze'deki evi de bombalanmış, saldırı sırasında Sinwar'ın evde olmadığı kaydedilmişti. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise Hamas'ın önde gelen isimlerinin hedeflerinde olmayı sürdüreceğini söylemişti.