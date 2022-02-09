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Son Dakika | Hamas lideri Heniye'den İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi öldürmesine tepki Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika | Hamas lideri Heniye'den İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi öldürmesine tepki Açıklaması

09.02.2022 20:55
Son Dakika | Hamas lideri Heniye'den İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi öldürmesine tepki Açıklaması

Son dakika gündem haberine göre Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail güçlerinin ateş açarak öldürdüğü 3 Filistinlinin kanının "boşa gitmeyeceğini" söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail güçlerinin ateş açarak öldürdüğü 3 Filistinlinin kanının "boşa gitmeyeceğini" söyledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, hayatını kaybeden 3 Filistinlinin aileleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

"Bu kanlar boşa gitmeyecek. Tüm Filistin direniş grupları, bu emanetin hepimizin üzerinde olduğunu görüyor." diyen Heniyye, bu kanların, "düşmanla güvenlik koordinasyonunun bitirilmesi" için açık bir çağrı olduğunu kaydetti.

İsrail saldırısını kınayan Hamas lideri, başarısız olduğunu belirttiği "suikast politikasının", direnişi durdurması ve Filistin halkından direnen insanları caydırmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Ne olmuştu?

Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde 3 Filistinliyi ateş açarak öldürdüğünü bildirmişti.

Görgü tanıkları, İsrail özel kuvvetlerinin, Nablus'taki El-Mahfiye Mahallesi'ne sivil araçlarla baskın yaptığını ve Filistinlilerin bulunduğu bir aracın önünü keserek silahlı saldırı düzenlediğini aktarmıştı.

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İsmail Heniyye, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Hamas lideri Heniye'den İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi öldürmesine tepki Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Hamas lideri Heniye'den İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi öldürmesine tepki Açıklaması - Son Dakika
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