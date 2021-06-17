Son dakika! Hamas lideri Heniyye, Fas Başbakanı Osmani ile görüştü - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ve Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) yetkilileriyle görüştü.

Fas'ın başkenti Rabat'a gelen Heniyye'nin, Başbakan Osmani ve PJD yetkilileri ile bir araya geldiği görüşmede çeşitli konular ele alındı.

Fas ziyaretinde ilk olarak Başbakan Osmani ve PJD yetkilileriyle bir araya geldiğini belirterek, davet için teşekkür eden Heniyye, "Bu ziyaretin, kardeş ülke Fas'tan istenilen ve beklenilen sonuçların alınmasına vesile olacağını ümit ediyorum." dedi.

Heniyye, Hamas'ın İsrail ile son girilen çatışmalardan "zaferle" çıktığını kaydederek, diğer siyasi partiler ve destekçileriyle de görüşmeler yapacağını ifade etti.

Başbakan Osmani ise "Fas, Filistin meselesini Batı Sahra ile aynı konumda görüyor. Kral, hükümet ve halk dahil tüm Faslılar için çok önemli bir yeri var." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri Heniyye'nin, PJD'nin daveti üzerine dün Rabat'a geldiği ve birkaç gün sürecek ziyareti kapsamında Fas'taki diğer siyasi partiler ile de görüşme yapacağı duyurulmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 10 Mayıs'ta başlayıp, 11 gün süren saldırılarının ardından Hamas lideri Heniyye, Rabat'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.