Son Dakika: Hamas militanları ülkeye sızdı, İsrail savaş durumuna geçti - Son Dakika

Son Dakika: Hamas militanları ülkeye sızdı, İsrail savaş durumuna geçti

Son Güncelleme: 07.10.2023 10:53

Son dakika: İsrail-Gazze hattında çatışmalar başladı. Hamas militanlarının ülkeye sızmasına misilleme yapan İsrail, Gazze'ye saldırı başlattı. Hamas'ın yaptığı saldırılarda 5 İsrailli hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Hamas'ın İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlatması sonrası, İsrail ordusu savaş durumu ilan ederek abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırdı.

5 BİN ROKET VE HAVAN FIRLATILDI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

Son Dakika: Hamas militanlarının ülkeye sızmasına misilleme yapan İsrail, Gazze'ye saldırı başlattı
Birçok noktadan İsrail'e doğru çok sayıda roket atıldı

"FİLİSTİN HALKI YENİDEN DEVRİM YAPIYOR"

Yüzünün görülmediği bir videoda konuşan Dayf, Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade ederek; "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.

Son Dakika: Hamas militanlarının ülkeye sızmasına misilleme yapan İsrail, Gazze'ye saldırı başlattı

ELİNDE TÜFEĞİ OLAN HERKESE ÇAĞRI YAPTI

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı. Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

Dayf, ilk aşamada İsrail'in askeri bölgeleri ve hava üstlerini hedef aldıklarını dile getirerek, İsrail yönüne roket atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Son Dakika: Hamas militanlarının ülkeye sızmasına misilleme yapan İsrail, Gazze'ye saldırı başlattı
Gazze Şeridi'nden çıkan silahlı grup, yakınlardaki Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi

5 ÖLÜ, 100'DEN FAZLA YARALI

Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'de 5 kişi hayatını kaybetti, yaralananların sayısı ise 100'ü geçti. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve nerede olduklarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Son Dakika: Hamas militanlarının ülkeye sızmasına misilleme yapan İsrail, Gazze'ye saldırı başlattı
Saldırı sonrası Sderot bölgesindeki bazı yollar İsrail güçleri tarafından kapatıldı

İSRAİL: SAVAŞ DURUMU İLAN EDİYORUZ

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze'den İsrail'e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail'e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bölge alev alev! 'Aksa Tufanı' operasyonu başlatan Hamas ülkeye 5 bin roket fırlattı, İsrail savaş durumuna geçti

GAZZE HEDEFLERİNE SALDIRI BAŞLATILDI

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlatıldı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Hamas militanları ülkeye sızdı, İsrail savaş durumuna geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Hamas militanları ülkeye sızdı, İsrail savaş durumuna geçti - Son Dakika
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