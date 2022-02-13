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Son Dakika | Hamas: Şeyh Cerrah sakinlerine saldıran Yahudi yerleşimciler ateşle oynuyor - Son Dakika

Son Dakika | Hamas: Şeyh Cerrah sakinlerine saldıran Yahudi yerleşimciler ateşle oynuyor

13.02.2022 12:52
Son Dakika | Hamas: Şeyh Cerrah sakinlerine saldıran Yahudi yerleşimciler ateşle oynuyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hamas, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırılarını "ateşle oynamak" şeklinde değerlendirdi.

Hamas, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırılarını "ateşle oynamak" şeklinde değerlendirdi.

Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Saldırıların devam etmesinin ciddi sonuçlar doğuracağını belirten Hamas Sözcüsü, " İsrail'i saldırıları sürdürmemesi" konusunda uyardı.

Hamade, Şeyh Cerrah sakinlerinin direnişine destek olmak için İsrail işgali atındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere seferber olmaları çağrısında bulunarak, söz konusu bölgelerin "direniş meydanı" haline gelmesi gerektiğini kaydetti.

Hamas yetkilisi, Filistinleri hedef alan yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin "ateşle oynadığını" ifade etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gece gelen yaklaşık 30 kişilik yüzleri maskeli yerleşimci grup, taş ve biber gazıyla Filistinlilere, onlara ait ev ve araçlara saldırmıştı.

Şeyh Cerrah'taki hassas durum

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayanlar sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ve taşkınlıklarına maruz kalıyor.

Şeyh Cerrah'taki birçok Filistinli aile, İsrail makamlarının yerleşimciler lehine yargı kararları ve bürokratik adımlar nedeniyle evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya.

Mahallede yaşayan Filistinlilerin evlerinden çıkartılma çabası 2021 yazında dünya gündemine damgasına vurmuştu. Doğu Kudüs'te Filistinlilerin maruz kaldığı tehcir, tüm Filistin coğrafyasında toplumsal tepki ve İsrail'in Gazze'ye başlattığı savaşla sonuçlanmıştı.

Filistinlilerin evlerinden tahliyelerine karşı ABD, İngiltere ve Avrupa Birliğinin "barış umutlarını yok ettiği" yönündeki uyarıları İsrail'in Şeyh Cerrah'taki tehcirine engel olamıyor.

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Doğu Kudüs, Yahudi, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Hamas: Şeyh Cerrah sakinlerine saldıran Yahudi yerleşimciler ateşle oynuyor - Son Dakika


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