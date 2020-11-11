Son dakika! Hamidiye Mahallesi yeni parkına kavuştu - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, Hamidiye Mahallesinde atıl vaziyetteki alanı otopark ve çocuk oyun alanı olarak düzenledi. Mahalle sakinlerinin yeni yaşam alanı olan park, ilk günden çocukların uğrak noktası haline geldi.

Hava şartlarının müsaade etmesi durumunda yapım çalışmalarını aralıksız sürdüren İnegöl Belediyesi, Hamidiye Mahallesine yeni bir park kazandırdı. Hamidiye Mahallesi Kavak Sokakta daha önce atıl vaziyette bulunan 665 m2'lik alan, otopark ve çocuk oyun alanı olarak planlandı. Yapım çalışmalarının sona ermesiyle birlikte mahallenin çocukları güneşli son günlerin tadını çıkarmak için parka akın etti.

Bölgenin çehresini değiştiren düzenlemeyle, park alanı mahalle sakinlerinin de yeni yaşam alanı haline dönüştü. Tamamlanan çalışmayı yerinde görmek için bugün Belediye Başkanı Alper Taban da otopark ve çocuk oyun alanını ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile Hamidiye Mahalle Muhtarı Cemalettin İlgezdi ve mahalle sakinlerinin de katıldığı ziyarette, parkta oynayan çocuklara yeni oyun alanlarının hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Çocuklar da Başkan Taban'a yapılan hizmetten dolayı teşekkür ederek ailelerinin aldığı çiçeği takdim ettiler. Ayrıca mahalle sakinleri de otopark için Başkan Taban'a teşekkür edip uzun yıllardır hayalini kurdukları ortama kavuştuklarını ifade ederek plaket takdiminde bulundular.

İnceleme sırasında açıklama yapan Başkan Alper Taban, Hamidiye Mahallesi Kavak Sokakta 665 m2'lik alanda otopark ve çocuk oyun alanının hayata geçirildiğini kaydederek; "Park Bahçeler Müdürlüğümüz burada güzel bir çalışma ortaya koydu. 45 m2 yeşil alan, 210 m2 14 araçlık otopark, oturma alanları, sert zemin ve tretuvar alanlarıyla güzel bir mekan kazandırdık mahallemize. Ayrıca çeşitli türlerde yetişkin ağaç ve çalı grubu da dikildi. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA