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Son dakika! Hamile fizyoterapistin ölümünün davasında karar - Son Dakika

Son dakika! Hamile fizyoterapistin ölümünün davasında karar

20.01.2022 16:02
Son dakika! Hamile fizyoterapistin ölümünün davasında karar

Son dakika 3. sayfa haberi: İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana gelen kazada, 7 aylık hamile fizyoterapist Hülya Gencer'in ölümüne ilişkin dava karara bağlandı.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana gelen kazada, 7 aylık hamile fizyoterapist Hülya Gencer'in ölümüne ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, sanığa 5 yıl hapis cezası vererek, 3 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına hükmetti.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana gelen kazada, bulunduğu araca beton parçası isabet eden 7 aylık hamile fizyoterapist Hülya Gencer'in ölümüne ilişkin tutuksuz sanık Cahit Arda Arslan'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatları beraata ilişkin taleplerini dile getirirken, müşteki avukatları sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanık Cahit Arda Arslan'ı 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, sürücü belgesine hükmün kesinleşmesiyle birlikte 3 yıl süre ile el konulmasına hükmetti. - İSTANBUL

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Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Hamile fizyoterapistin ölümünün davasında karar - Son Dakika


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