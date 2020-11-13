Son dakika haberleri: Hamsi fiyatlarında yükseliş sürüyor

Balık sezonun başlaması ile tezgahlarında yerini alan Karadeniz hamsisinin fiyatlarında sürekli yükseliş-iniş yaşanırken, en son 20 liraya satılan hamsinin kilosu yeniden 30 liraya çıktı.

Eskişehir'de geçtiğimiz hafta hamsi fiyatlarının 50 liraya kadar yükseldiği gözlemlenmişti. Daha sonra iniş yaşanan hamsi 20 liraya kadar düşerken, bugün yeniden 30 liraya çıktı. Son kaç gündür denizden hamsinin az çıkması nedeniyle fiyatlarda yükseliş yaşanan hamsi, genellikle bu yıl balıkçıların beklentilerini de karşılamadığı belirtiliyor. Yüksek fiyatı, vatandaşlarını da balık tezgahlarından uzaklaştırmasının ardından piyasaya durgunluk meydana geldi. Eskişehir çarşı balık pazarında bulunan bazı balıkçılar, hamsinin fiyatları yine düşeceği ümit ederken, bazıları ise artık sadece yükseleceği belirtiyor.

"İSTERİZ Kİ DAHA DÜŞSÜN, AMA GİDİŞAT YÜKSELECEĞİ GÖSTERİYOR"

Hamsi fiyatları hakkında konuşan balıkçı Samim Yarıcı, fiyatlar artık pek inmeyeceği belirtti. Yarıcı, "Hamsi fiyatlarında yaşanan yükselişin sebebi denizden az çıkmasından kaynaklı. Balık denizden çok çıktığı zaman fiyatlar düşer, tersine yükselir. Son 2-3 gündür balık çıkmıyor. Hamsi soğuğu seven bir balık, ancak kayıkçılarımız denize gidip çoğu boş dönüyor. Bu nedenle fiyatlar şimdi yükseldi. Genel olarak da bu yıl hamsi beklediğimizden az çıktı. Fiyatı en düşük 20 liraya sattık. Önceki senelerde 5-10 liraya hamsi satıyorduk. Denizdeki durum bu sezon artık pek değişmeyeceği düşünüyorum. Fiyatlar düşmekten daha çok pahalılaşabilir. İsteriz ki daha düşsün, vatandaş alabilsin. Ama gidişat yükseleceği gösteriyor. Düşerse en fazla 3-5 liraya kadar düşer. Ama tahminim artık pek düşmeyecek" diye anlattı.

"BENCE FİYAT DÜŞECEK"

Öte yandan Çarşı Balık Pazarında balık işletmecisi Selahattin Arslanbenzer, hamsinin fiyatı birkaç gün içinde yine yarı yarıya düşeceği tahmin etti. Arslanbenzer, "Hamsinin fiyatı şimdi yüksek. Doğrudur. Kilosu 30 liraya satıyoruz. Kaç gün öncesine kadar 20-25 liraya sattık. Ancak balığın çıkışı az, otomatik fiyatı pahalılaştırdı. Ama böyle devam edeceği düşünmüyorum. Önümüzdeki kaç gün içeresinde düşeceği tahmin ediyorum. Birde dolarla kıyaslayanlar var hamsi fiyatını. Ancak hamsi dolarla almıyoruz ve satmıyoruz. Bu nedenle dolar indi veya çıktı diye fiyatta da oynama olmaması gerekiyor. Ancak yapanlar fırsatçılık yapıyor" Şeklinde konuştu.

(İHA)