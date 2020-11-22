Son dakika... Hamur asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... Hamur asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti

22.11.2020 17:24
Son dakika... Hamur asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberler... Zonguldak'ta fırında çalışan 37 yaşındaki Ferhat Özdemir, hamur asansörüne sıkışarak hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta fırında çalışan 37 yaşındaki Ferhat Özdemir, hamur asansörüne sıkışarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Topbaşı Mahallesi'nde bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, fırında gece vardiyasında çalışan 37 yaşındaki Ferhat Özdemir, ekmek hamurunun taşındığı asansörüne sıkıştı. Olayı gören çalışma arkadaşları durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Ferhat Özdemir'e ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan Özdemir ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kozlu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Hamur asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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