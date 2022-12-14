Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis kararı sonrası konuştu: Mücadelemiz daha güçlü başlıyor - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis kararı sonrası konuştu: Mücadelemiz daha güçlü başlıyor

14.12.2022 18:25

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, karar sonrası, "Halkın verdiği yetkiyi birkaç kişi alamaz, mücadelemiz daha güçlü başlıyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun cezaevine girmemesi ve söz konusu kararı bölge mahkemesine götürmesi bekleniyor.

KARAR HAKKINDA İLK YORUM GELDİ

Makamında İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ağırlayan İmamoğlu, hakkındaki karara ilişkin de ilk kez yorumda bulundu. İmamoğlu, "Halkın verdiği yetkiyi öyle birkaç kişi alamaz, mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle" dedi.

SARAÇHANE'DEKİ KALABALIK İMAMOĞLU'NU BEKLİYOR

Diğer yandan Ekrem İmamoğlu'nun davaya ara verilmesinin ardından "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" çağrısıyla birlikte Saraçhane'ye giden binlerce kişi İmamoğlu'nun konuşma yapmasını bekliyor.

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İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis kararı sonrası konuştu: Mücadelemiz daha güçlü başlıyor - Son Dakika


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