Son Dakika | Harkov'da savaşın izleri - Son Dakika
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Son Dakika | Harkov'da savaşın izleri

30.03.2022 20:47

Edinilen son dakika haberine göre - Harkov'da savaşın izleri Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Harkov kentinin son hali, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

- Harkov'da savaşın izleri

HARKOV - Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Harkov kentinin son hali, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Rusya-Ukrayna savaşı 35. gününde devam ediyor. Rus ordusunun hedefindeki Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov görüntülendi. Yerleşim yerlerinin son durumu, haftalardır süren saldırıların yol açtığı yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Bombardımanlar nedeniyle evler yerle bir olurken, araçlar da hurdaya döndü. Ayrıca Ukrayna ordusunun imha ettiği Rus tankları da kameraya yansıdı.

"Savunmaya devam"

Harkov Valisi Oleg Sinegubov, saldırılara dair yaptığı son açıklamada şehrin farklı noktalarının vurulduğunu belirterek, "Rus işgal güçleri son 24 saatte şehrin Saltovki, Alekseyevki, Holodnoy Goriy, Chuguyeva ve Dergachev bölgelerini vurdu. Saldırılar sonucunda alışveriş merkezleri ve evler hasar gördü, yangınlar çıktı. Ölü ya da yaralı yok. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bilgilerine göre Harkov hava sahasında düşman uçaklarına rastlanmadı, ancak insansız hava araçlarının uçuş yaptığı tespit edildi. Harkov şehri, savunmasına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Harkov'da savaşın izleri
Son Dakika | Harkov'da savaşın izleri
Son Dakika | Harkov'da savaşın izleri

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Kaynak: İHA

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