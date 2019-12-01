Son Dakika Haberleri: Son dakika... Hasan Ali Kaldırım'da yırtık tespit edildi
Son Dakika Spor Son dakika... Hasan Ali Kaldırım'da yırtık tespit edildi - Son Dakika Spor

Son dakika... Hasan Ali Kaldırım'da yırtık tespit edildi

6 saat önce

Sarı-Laciverlilere kötü haber geldi.

Son dakika... Hasan Ali Kaldırım'da yırtık tespit edildi, System.String[]

Sarı-Laciverlilere kötü haber geldi. Göztepe - Fenerbahçe maçında tedbir amaçlı oynatılmayan Hasan Ali Kaldırım'da çekilen MR sonrası kısmi yırtık tespit edildi.


Detaylar birazdan

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:42 
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