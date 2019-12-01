Son dakika... Hasan Ali Kaldırım'da yırtık tespit edildi

Sarı-Laciverlilere kötü haber geldi. Göztepe - Fenerbahçe maçında tedbir amaçlı oynatılmayan Hasan Ali Kaldırım 'da çekilen MR sonrası kısmi yırtık tespit edildi.

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