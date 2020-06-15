Son Dakika | Hasan Çavuşoğlu'ndan Alanyaspor taraftarına hatıra bilet çağrısı - Son Dakika

Hasan Çavuşoğlu'ndan Alanyaspor taraftarına hatıra bilet çağrısı

Burcu MUTLU/ALANYA, (DHA) - AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya'da yaşayan herkesi hatıra bilet kampanyasına destek olmaya davet etti.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fraport TAV Antalyaspor ile perşembe günü oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı için taraftarların talebi ve yönetim kurulunun kararıyla hatıra bilet bastırdıklarını söyledi.

'ALANYA'NIN MARKA DEĞERİNE KATKI SAĞLIYOR'

Tanesi 30 TL'den satışa sunulan hatıra biletlere taraftarların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Alanya'da yaşayan herkesin hatıra biletlerden almasını öneriyoruz. Alanyaspor'umuz, Alanya'mızın dünyaya açılan marka değerine ne kadar katkı sağladığını hepimiz biliyoruz. Alanyaspor'umuzu bugünlere hep birlikte getirdik. Bundan sonraki süreçte de Alanyaspor'umuzu sizlerle birlikte yöneteceğiz. Sizler adına buradayız. Yönetim kurulumuzun yaptığı çalışmalara destek vermenizi rica ediyoruz. Statlara taraftar alınmıyor ancak herkesin bu hatıra biletten alarak bir nebze de olsa kulübümüze destek olmasını istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

Hatıra biletlerin satışına Alanyaspor Store'da devam edildiği belirtildi.