Son dakika... Hassa'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde bir evde yapılan aramada 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir evde yapılan aramada 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Aşağıkarafakılı Mahallesinde E.T. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Uyuşturucu madde arama köpeği "Tonaj" ile birlikte evde yapılan aramada 1 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ile 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Son Dakika

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