Son dakika haberleri: Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı; 3 sağlık çalışanı hafif yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı; 3 sağlık çalışanı hafif yaralandı

14.07.2022 22:37

Son dakika haberlerine göre ANKARA'da, içerisinde hasta bulunan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 sağlık çalışanı hafif şekilde yaralandı.

ANKARA'da, içerisinde hasta bulunan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 sağlık çalışanı hafif şekilde yaralandı. Ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi Yozgat Bulvarında meydana geldi. İçerisinde hasta bulunan 06 DY 2517 plakalı ambulans, Yozgat Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, Nevşehir Caddesine dönen İzzet A. yönetimindeki W 60289 L Avusturya plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yatarken, içerisinde bulunan sağlık çalışanları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak, hastayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 3 sağlık çalışanı, yapılan ilk müdahalenin ardından tedbiren hastaneye götürülürken, kaza yaban ambulansta bulunan hasta D.Ş. ise başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan otomobil ve ambulans, çekici tarafından kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi | Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 3 yaralı Son dakika haberi | Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı; 3 sağlık çalışanı hafif yaralandı - Son Dakika

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