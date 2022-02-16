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HASTA YAKININDAN, DOKTORA DARP VE ÖLÜM TEHDİDİ - Son Dakika

HASTA YAKININDAN, DOKTORA DARP VE ÖLÜM TEHDİDİ

16.02.2022 17:07

Antalya'da hastane acil servisinde görevli Dr. Özgür Cengiz, hasta yakını T.S. tarafından darbedilip, 'Seni hastane çıkışında bıçakla doğrayacağım' diye tehdit edildi.

Antalya'da hastane acil servisinde görevli Dr. Özgür Cengiz, hasta yakını T.S. tarafından darbedilip, 'Seni hastane çıkışında bıçakla doğrayacağım' diye tehdit edildi. Saldırıyı hastane önünde protesto eden Cengiz'in meslektaşları, T.S.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Özgür Cengiz, bugün saat 04.30'da gelen ve adı açıklanmayan kadın hastayı muayene etmek istedi. Kadın hastanın alkollü olduğunu ve kendini ifade edemediğini gören Dr. Cengiz, yanında gelen T.S.'ye dışarı çıkmasını ve hasta ile görüşmesi gerektiğini söyledi. Duruma tepki gösteren T.S., Dr. Cengiz'e 'İşini yap, ben burada bekleyeceğim' diyerek beklemeye devam etti.

ÖNCE DARP, SONRA TEHDİT

Kadının şiddet mağduru olabileceğini, yalnız konuşmasının faydalı olacağını düşünen Dr. Cengiz, kadını farklı bir sedyeye almak isteyince T.S. ile doktor arasında arbede yaşandı. Dr. Cengiz'e küfredip darbeden T.S., ardından 'Seni hastane dışında bıçakla doğrayacağım' diye tehdit etti. Hastanede görevli polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınan T.S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

MESLEKTAŞLARINDAN PROTESTO

Dr. Özgür Cengiz'in meslektaşları, olayın meydana geldiği hastanenin acil girişinde kısa süreli eylem yaptı. Canlarının tehlikede olduğunu anlatan sağlık çalışanları, şüphelilerin kısa sürede salıverilmesinin doğru olmadığına dikkat çekti. Dr. Özgür Cengiz'in yaşadığı olayı anlatan ve duruma tepki gösteren aile hekimi Murat Erdoğan, 'Bu türden insanlar hemen salıverilmemeli. Ayrıca bu kişiler sağlık hizmeti almaktan mahrum bırakılmalı. Bir hekim nasıl olur da görevi başında bıçakla doğranmakla tehdit edilir" dedi.

Sağlık çalışanları benzer olayların yeniden yaşanmaması için bir süre alkış tutarak protesto etti. Eyleme katılan Dr. Özgür Cengiz ise açıklama yapmadı.

HASTA YAKININDAN, DOKTORA DARP VE ÖLÜM TEHDİDİ
HASTA YAKININDAN, DOKTORA DARP VE ÖLÜM TEHDİDİ
HASTA YAKININDAN, DOKTORA DARP VE ÖLÜM TEHDİDİ

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Özgür Cengiz, Hastane, Antalya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HASTA YAKININDAN, DOKTORA DARP VE ÖLÜM TEHDİDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: HASTA YAKININDAN, DOKTORA DARP VE ÖLÜM TEHDİDİ - Son Dakika
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