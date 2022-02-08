Son dakika... Hasta ziyaretine gelen akrabalar arasında silahlı kavga - Son Dakika

Gaziantep'te özel bir hastanede yatan hastayı ziyarete gelen ve akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada kan akmasını sağduyulu vatandaşlar araya girerek önledi. O anlar vatandaşların cep telefonu tarafından kaydedildi.

Kavga, Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yatan aile büyüklerini ziyarete gelen akrabalar arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşlar elinde silah olan bir kişiyi tutarak ateş etmesini önledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de olaya karışan şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgi soruşturma sürerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

(Hanifi Güzel/ İHA)