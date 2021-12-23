Son dakika! Hastalığı nedeniyle evden çıkamayan çocuğun hayalini jandarma gerçekleştirdi - Son Dakika

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde kas erimesi hastalığı nedeniyle evden çıkamayan 12 yaşındaki Ali Şahin'in hayalini jandarma ekipleri yerine getirdi.

İlçeye bağlı Göktepe Beldesi Çukurbağ Mahallesi'nde yaşayan kas erimesi hastalığından dolayı evden eğitim gören 7. sınıf öğrencisi Ali Şahin öğretmenine sürekli balkondan trafik jandarma araçlarını gördüğünü ve çok merak ettiğini söyledi.

Şahin'in bu merakını öğrenen Sarıveliler Jandarma Komutanlığı ekipleri evinde ziyaret etti.

Şahin'i alarak jandarma trafik aracıyla gezdiren ekipler, neler yaptıklarının, araçta kullanılan ekipmanları anlatarak dileğini gerçekleştirdi.

Boş zamanlarında en büyük zevkinin camdan dışarıyı seyretmek olduğunu ifade eden Şahin, "Devamlı olarak köyümüzün içinden geçen jandarma ekiplerini görüyordum. Özellikle trafik araçlarını çok merak ediyordum. Bunu öğretmenime anlattım. O da ilgililere bunu anlatmış. Jandarma trafik aracı evimizin önünde durdu. Komutanlar beni evden alıp araca bindirdiler. Onlarla birlikte gezdik. Bana kullandıkları ekipmanları anlattılar. Çok mutlu oldum. Öğretmenlerime ve bana bu şansı veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.