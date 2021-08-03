Son dakika... Hastane bahçesinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Erzurum'da, hastane bahçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sanayide tamirini yaptırdıktan sonra ağabeyinin 25 AD 272 plakalı otomobiliyle bir yakınını Erzurum Şehir Hastanesine getiren M.Ç, motor kısmının alev alması üzerine aracı hastane bahçesinde durdurdu.

Bu sırada bazı sürücüler ve hastane görevlileri, yangın tüpüyle araca müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle hastane bahçesinden kaldırıldı.