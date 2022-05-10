Son Dakika | Hastane bahçesinde otomobil yandı - Son Dakika
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Son Dakika | Hastane bahçesinde otomobil yandı

10.05.2022 15:04
Son Dakika | Hastane bahçesinde otomobil yandı

Bir son dakika haberine göre Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Olayda 2 otomobil hasar gördü.

Olay, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi bahçesinde yer alan otopark alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ö.; 40 LE 816 plakalı otomobilini park ettikten kısa süre sonra otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yanında park halinde bulunan 63 M 0147 plakalı araç sahibi Hüseyin Zengin'in aracına da sıçramasıyla durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yangının diğer araçlara sıçramaması için polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Çıkan yangında otomobili büyük çapta hasar gören sürücü Hüseyin Zengin yaşananları soğuk kanlılıkla şöyle anlattı: "Otomobilimi park ettim. Yanımda park halinde olan aracın sürücüsünü de camı açık diye uyardım. Arkadaşımı muayene getirmiştim. Sonra yangın oldu".

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Son Dakika | Hastane bahçesinde otomobil yandı
Son Dakika | Hastane bahçesinde otomobil yandı
Son Dakika | Hastane bahçesinde otomobil yandı
Son Dakika | Hastane bahçesinde otomobil yandı
Son Dakika | Hastane bahçesinde otomobil yandı

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Araştırma Hastanesi, Otomobil, Kırşehir, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Hastane bahçesinde otomobil yandı - Son Dakika


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