Son dakika: Hastane çalışanları Hemodiyaliz Bölümü'nde yatan hastalarla bayramlaştı - Son Dakika
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Son dakika: Hastane çalışanları Hemodiyaliz Bölümü'nde yatan hastalarla bayramlaştı

10.07.2022 12:47

Son dakika haberi... Muş Devlet Hastanesi görevlileri, tedavi gören hasta ve yakınları ile bayramlaştı.

Muş Devlet Hastanesi görevlileri, tedavi gören hasta ve yakınları ile bayramlaştı.

Hemodiyaliz Bölümü'nde yatarak tedavileri süren hastaları ziyaret eden görevliler, hastaların ve yakınlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bölüm sorumlusu Fırat Narin, kentte yaklaşık 220 böbrek hastasının bulunduğunu söyledi.

Birçok hastanın böbrek nakli beklediğini belirten Narin, "Vatandaşlarımızın organ nakli konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. Birçok hasta haftada 12 saat diyalize giriyor. Böbreğin iki dakikada yaptığı işlemi makineler 4 saatte yapabiliyor. Organ nakli olan hastaların hayatı değişiyor. Sağlıklarına kavuşuyorlar." dedi.

İki yıldır diyaliz tedavisi gören Hamdullah Demirtaş ise hastane personeline teşekkür ederek, "Çok anlamlı bir bayramlaşma programı düzenlemişler. Çok mutlu olduk. Tüm sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika: Hastane çalışanları Hemodiyaliz Bölümü'nde yatan hastalarla bayramlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Hastane çalışanları Hemodiyaliz Bölümü'nde yatan hastalarla bayramlaştı - Son Dakika
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