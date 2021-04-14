Son dakika haberleri... Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza - Son Dakika

Son dakika haberleri... Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza

14.04.2021 14:11

Son dakika haberi: Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza (3)ŞÜPHELİLER ADLİYEDEOlay sonrası polis ekiplerince adliyeye sevk edilen şüpheliler A.Ü. (50), G.Ö. (32), M.Ö. (22), A.Ö. (57), V.Ö. (24), İ.Ü. (25), Ş.B. (44), M.Ö. (17) ve S.Ö.

Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza (3)

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Olay sonrası polis ekiplerince adliyeye sevk edilen şüpheliler A.Ü. (50), G.Ö. (32), M.Ö. (22), A.Ö. (57), V.Ö. (24), İ.Ü. (25), Ş.B. (44), M.Ö. (17) ve S.Ö. (36) Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Ö. isimli kadın polis eşliğinde götürülürken, "Biz utanacak bir şey yapmadık. Sağlığımız için yaptık. Utanmıyoruz" ifadelerini kullandı. Şüphelilerin savcılık sorgusuna başlandı.

BAŞHEKİM YARDIMCISI FİDAN: SALDIRIYI KINIYORUZ

Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Fidan, talihsiz bir olay yaşadıklarını belirterek, "Dün akşam saatlerinde ayağında kırık olan bir hasta acil servisimize başvurdu. Aynı zamanda kalabalık bir hasta yakını da hastanın yanında geldi. Hastaya ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra hasta yakınları hastayla yeteri kadar ilgilenilmediğini belirterek kalabalık bir grup halinde acil serviste olay çıkarıyorlar. Sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine saldırıyorlar. Maalesef 6 güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralanmış durumda. Acil servisimizde de maddi hasar meydana geldi" dedi.

Sağlık çalışanlarının özverili bir mücadele verdiği dönemde bu tür şeylerle karşılaşmanın üzücü olduğunu vurgulayan Fidan, "Hem pandemi öncesi hem de sonrası büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Umarım bu saldırıyı yapanlar en ağır şekilde cezalandırılır ve caydırıcı olur. Özellikle saldırı sonrasında hastanemize gelerek bizlere destek veren Valimiz Salih Ayhan'a teşekkür ediyoruz. Bu yaşanan talihsiz olay sonrası biz sağlık çalışanları her zaman işimizin başında görevimize devam ediyoruz" diye konuştu.

Sağlıkta şiddet artarak devam ettiğine dikkat çeken Fidan, "Bizim hastanemizde olmaz diyoruz ama bizim de başımıza geliyor. Bununla ilgili mutlaka caydırıcı önlemler olması gerekiyor. Bu çalışan arkadaşlarımızın motivasyonunu da bozuyor. Buradaki sağlık çalışanlarının tek amacı insanlara şifa olmak ve şifa dağıtabilmektir. Ama bu tür saldırgan arkadaşlar insanın çalışma azmini de azaltıyor. Bunların hem ceza olarak hem de toplumsal olarak bir şekilde reddedilmesi lazım. Bu saldırıların artık bir son bulması gerekiyor. Hastaneler insanların hastalandığında şifa aramak için geldiği yerlerdir. Buradaki insanlar da gelenlerin sağlığı için uğraşan insanlardır. Gece gündüz demeden, iftar sahur demeden canla başla çalışan insanlardır. İnşallah bu saldırılar son bulur" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza
Son dakika haberleri... Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza
Son dakika haberleri... Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza
Son dakika haberleri... Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza
Son dakika haberleri... Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza
Son dakika haberleri... Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza
Son dakika haberleri... Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza

Numune Hastanesi, Münir Karaloğlu, Sivas, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza - Son Dakika


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