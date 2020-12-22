Son dakika... Hastane çalışanlarının pandemi videosu ilgi çekti - Son Dakika

BURSA'da, İnegöl Devlet Hastanesi 'nde görevli sağlık çalışanlarının pandemiye dikkat çekmek için çektikleri klip sosyal medyada beğeni topluyor.

'2020 Doktorclub Awards' ödül töreninde de yayınlanan İnegöl Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının hazırladığı video klip, izleyenlerin ilgisini çekti. Hastane yönetimi, doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının rol aldığı video klip ile birlikte, sağlık çalışanlarının mesleğe olan sadakatleri vurgulandı. Açıklama yapan Başhekim Hayrettin Göçmen, "Biliyoruz ülke ve dünya olarak çok yorulduk. Pandeminin karanlık ve korkunç yüzünü en çok biz sağlıkçılar görsek de hepimizin yaşadığı bir gerçek var. Her birimizin bir yakını koronavirüs nedeni ile hastalandı, yoğun bakımda yattı. Hatta birçok sevdiğimizi kaybettik. Ümitlerin ve yaşam sevincinin kaybolmaya yüz tuttuğu bu anlarda birbirimizi ayakta tutmaya, sevgi ve ümit aşılamaya toplum olarak ihtiyacımız var. 'Yaşayan ve Yaşatan Hastane, İnegöl Devlet Hastanesi' olarak 'Karanlığın en koyu anının, güneş doğmadan hemen önceki an' olduğuna inanıyor ve tüm inancımız, yaşam sevincimiz ve enerjimiz ile 'sizler için buradayız', diyoruz. Kötü ve sıkıntılı pandemi günlerini ülke ve millet olarak en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza olan inancımızı, Doktorclub Awards 'Türkiye'nin Sağlık Ödülleri' ödül töreninde tüm Türkiye ile paylaşılan klibimizde beğeninize sunduk. Tez zamanda pandemi dışı sorunlarımızı tartışacak günlerin geri gelmesi dileğiyle. Tüm İnegöl'e sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verdi.

- Bursa