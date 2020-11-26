ANTALYA'nın Serik ilçe devlet hastanesi çatısındaki havalandırma ve klima sisteminde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.Serik Devlet Hastanesi çatısında bulunan havalandırma ve klima sisteminde saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden hastane çalışanları yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yangın hastane personelinin müdahalesiyle başka bir bölüme sıçramadan kısa sürede söndürülürken, gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında bazı hastalar ve çalışanlar hastane dışına çıkarken, alevlerin söndürülmesiyle yeniden içeri girdi.
Yangında havalandırma ve klima sisteminde kısmen hasar oluştu.
- Kaynak: DHA
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