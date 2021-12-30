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Son Dakika | Hastane duvarına tırmanıp, kanser hastası çocuklara yılbaşı hediyesi verdiler - Son Dakika

Son Dakika | Hastane duvarına tırmanıp, kanser hastası çocuklara yılbaşı hediyesi verdiler

30.12.2021 16:29
Son Dakika | Hastane duvarına tırmanıp, kanser hastası çocuklara yılbaşı hediyesi verdiler

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURSA'da bir grup üniversite öğrencisi, iple onkoloji hastanesinin duvarına tırmanıp, odalarından çıkamayan çocuk hastalara pencerelerden yılbaşı hediyesi verdi.

BURSA'da bir grup üniversite öğrencisi, iple onkoloji hastanesinin duvarına tırmanıp, odalarından çıkamayan çocuk hastalara pencerelerden yılbaşı hediyesi verdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mağara Araştırmaları ve Spor Topluluğu ile Renkli Gülücükler Topluluğu, farklı bir yılbaşı etkinliğine imza attı. Öğrenciler, Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören ve odalarından dışarıya çıkmalarına izin verilmeyen çocuklar için hediyeler hazırladı. Hastaneye giden grup, güvenlik ekipmanlarıyla iplerle çocukların kaldığı odalara tırmandı. Pencerede ellerinde hediye olan topluluk üyelerini gören çocuklar şaşkınlık yaşadı.

'BİZİ GÖRÜNCE MUTLU OLDULAR'

Bursa Uludağ Üniversitesi Mağara Araştırmaları ve Spor Topluluğu Başkanı Bakican Pala, "Penceredeki Mutluluk etkinliğinde odalarından çıkamayan çocuklara ulaşmayı ve hediye vermeyi amaçladık. Bunun için çatıdan sarkıttığımız iplere tırmanarak, çocukların bulunduğu odaların pencerelerine ulaştık. Çocuklar bizi pencereden gördüğünde çok mutlu oldular. Biz de çok duygulandık ve çok mutlu olduk" dedi.


Son Dakika | Hastane duvarına tırmanıp, kanser hastası çocuklara yılbaşı hediyesi verdiler
Son Dakika | Hastane duvarına tırmanıp, kanser hastası çocuklara yılbaşı hediyesi verdiler
Son Dakika | Hastane duvarına tırmanıp, kanser hastası çocuklara yılbaşı hediyesi verdiler
Son Dakika | Hastane duvarına tırmanıp, kanser hastası çocuklara yılbaşı hediyesi verdiler
Son Dakika | Hastane duvarına tırmanıp, kanser hastası çocuklara yılbaşı hediyesi verdiler
Son Dakika | Hastane duvarına tırmanıp, kanser hastası çocuklara yılbaşı hediyesi verdiler
Son Dakika | Hastane duvarına tırmanıp, kanser hastası çocuklara yılbaşı hediyesi verdiler
Son Dakika | Hastane duvarına tırmanıp, kanser hastası çocuklara yılbaşı hediyesi verdiler
Son Dakika | Hastane duvarına tırmanıp, kanser hastası çocuklara yılbaşı hediyesi verdiler
Son Dakika | Hastane duvarına tırmanıp, kanser hastası çocuklara yılbaşı hediyesi verdiler
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Uludağ Üniversitesi, Üniversite, Bursa, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Hastane duvarına tırmanıp, kanser hastası çocuklara yılbaşı hediyesi verdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Hastane duvarına tırmanıp, kanser hastası çocuklara yılbaşı hediyesi verdiler - Son Dakika
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