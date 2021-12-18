Son dakika haberleri... SAMSUN'DA HASTANE KANTİNİNDE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI - Son Dakika

SAMSUN'da Gazi Devlet Hastanesi Acil Servis girişindeki kafeteryada çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurulan Emrah Kasap (29), ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Samsun Gazi Devlet Hastanesi Acil Servis girişindeki kafeteryada meydana geldi. Kantinde oturan Emrah Kasap ile kimliği belirsiz kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ile vurulan Kasap, ağır yaralandı. Hastanenin acil servisine alınan Kasap, ilk müdahalesinin ardından Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Emrah Kasap'ın hayati tehlikesi bulunurken, polis olayı gerçekleştiren kişi ve ya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.