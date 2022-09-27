Son Dakika | Hastane kantininde silahlı soygun kamerada - Son Dakika
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Son Dakika | Hastane kantininde silahlı soygun kamerada

27.09.2022 16:05
Son Dakika | Hastane kantininde silahlı soygun kamerada

Son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te, bir hastanenin kantinine girerek çalışanları kurusıkı tabanca ve bıçakla tehdit ederek, kasadaki paraları alan 2 şüpheli, yakalandı.

GAZİANTEP'te, bir hastanenin kantinine girerek çalışanları kurusıkı tabanca ve bıçakla tehdit ederek, kasadaki paraları alan 2 şüpheli, yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te, gece geç saatlerde özel bir hastanenin kantinine gelen yüzlerini maske ile gizleyen 2 şüpheli, burada görevli 2 kişiyi yanlarında bulunan kurusıkı tabanca ve bıçak ile etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan paraları aldı. Kantin görevlilerinin ihbarının ardından, polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Kantinin güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından eşkali belirlenen şüpheliler T.B.Y. ile B.Y., kısa süre sonra mahalle bekçileri tarafından olayda kullandıkları kurusıkı tabanca ve bıçak ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette yapılan sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe 'silahlı yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Hastane kantininde silahlı soygun kamerada - Son Dakika

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