Son dakika haber... Hastane otoparkında çıkan otomobil yangını korkuttu - Son Dakika

Kocaeli'de bir hastanenin otoparkında bulunan park halindeki otomobilden dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden hastanenin güvenlik görevlileri köpükle ilk müdahaleyi yaparak yangının etraftaki araçlara sirayet etmesini engelledi.

Yangın, İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan Alikahya Kadın ve Doğum Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup P.'ye ait 80 ABJ 296 plakalı Skoda marka otomobil hastanenin otoparkında park halindeyken, motor kısmından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dumanlar yükseldi. Dumanı gören hastanenin güvenlik personelleri önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Daha sonra ise, yangın söndürme tüpünü kapan güvenlik personelleri, yangının büyümemesi için ilk müdahaleyi yaptı. Yangını kontrol altına alan güvenlik görevlileri, diğer otomobillerin de zarar görmesine engel oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kontrol altına alınmış olan yangını tamamen söndürdü. Düzce'den hastaneye gelen Yakup P. isimli vatandaş ise aracının yandığını plakası anons edilince öğrendi. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ