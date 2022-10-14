Son dakika haber: Hastanede doktorla tartışan kuryenin 4 güvenlik görevlisini bıçaklama anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber: Hastanede doktorla tartışan kuryenin 4 güvenlik görevlisini bıçaklama anı kamerada

14.10.2022 19:40

Son dakika haberlerine göre Sarıyer'de, rapor almak için gittiği hastanede doktorla tartışan motosikletli kuryenin 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaralaması güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sarıyer'de, rapor almak için gittiği hastanede doktorla tartışan motosikletli kuryenin 4 güvenlik görevlisini bıçakla yaralaması güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almak için giden Semih K, hastanenin acil servisinde doktorla tartıştı.

Müdahalede bulunan hastanenin güvenlik görevlileriyle de tartışan kurye, cebinden çıkardığı bıçakla 4 personeli yaraladı. Güvenlik görevlileri hastanede tedavi altına alındı.

Olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Gözaltına alınan kurye Semih K. "Kasten Yaralama" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: AA

Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hastanede doktorla tartışan kuryenin 4 güvenlik görevlisini bıçaklama anı kamerada - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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