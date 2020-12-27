Son dakika... HASTANEDE ÇALIŞAN BEKÇİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika... HASTANEDE ÇALIŞAN BEKÇİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

27.12.2020 00:48
Son dakika... HASTANEDE ÇALIŞAN BEKÇİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre HASTANEDE ÇALIŞAN BEKÇİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde bekçi olarak çalışan 57 yaşındaki Recep Ünlü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

HASTANEDE ÇALIŞAN BEKÇİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde bekçi olarak çalışan 57 yaşındaki Recep Ünlü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Görevi başındayken koronavirüse yakalanan Ünlü, yaklaşık 2 aydır Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi görüyordu.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde bekçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Recep Ünlü görevi başındayken koronavirüse yakalandı. Yaklaşık 2 aydır koronavirüs tedavisi gören Ünlü, 15 gün önce kaldırıldığı yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere kurtarılamadı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı. Yerlikaya, 'Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Polis noktasında, 30 yıldan fazla görev yapan Bekçi Receb Ünlü'yü Covid-19 nedeniyle kaybettik. Receb Ünlü kardeşimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

- İstanul

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Bekçi, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... HASTANEDE ÇALIŞAN BEKÇİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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