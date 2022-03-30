Son dakika... Hastanede yangın paniği - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Hastanede yangın paniği

30.03.2022 10:12
Son dakika... Hastanede yangın paniği

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde güç kaynağı akülerinden yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, hastanenin güç kaynağı bölümünde hasar meydana geldi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, yoğun duman sebebiyle 3 ağır hasta tedbir amaçlı tahliye edildi. Bu hastaların tedavilerine bir süre hastane bahçesinde devam edildi.

Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - KÜTAHYA

Son dakika... Hastanede yangın paniği
Son dakika... Hastanede yangın paniği
Son dakika... Hastanede yangın paniği

YORUMLAR
500
Ramazan pidesi Kütahya halk ekmek büfelerinde 5,5 TL'den satılacak Ramazan pidesi Kütahya halk ekmek büfelerinde 5,5 TL'den satılacak Mobilya imalathanesinde korkutan yangın Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

İsmail Karakuyu, Kütahya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Hastanede yangın paniği - Son Dakika


Son Dakika
10:11 Koronavirüs aşısından hayatını kaybeden kişinin ailesine 200 bin dolar tazminat!
10:09 Hükümet KDV indirimine gitti, fırsatçılar fiyatları 2-3 katına çıkardı
10:03 Edirne'de şoke eden olay! İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı
10:00 Şanghay'ın robot köpeği: Fiyatı tam 16 bin dolar
09:56 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam Gülben'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
09:54 Bir yanda müzakere bir yanda sokaklarda çürüyen cesetler: Kiev yakınındaki İrpin'de insanlığın öldüğü görüntüler!
09:42 Kendi evinde tartıştığı eşinin eski kocasını tüfekle öldürdü!
09:33 Sinem Kobal güzelliğiyle büyüledi! Kız çocuğuna hamile olan Kobal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
09:26 İnanılmaz sonuç: Norveç, Ermenistan'ı 9-0 yendi
09:02 Geri çekilme bir taktik: Rusya kayıplarını telafi ettikten sonra yeniden mi saldıracak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 10:19:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Hastanede yangın paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement