Son dakika: Hastanedeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildi - Son Dakika

Son dakika: Hastanedeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildi
19.12.2020 16:56
Edinilen son dakika haberine göre Hastanedeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildiAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te özel hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesindeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Hastanedeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildi
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te özel hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesindeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir" denildi.
ANKARA, -
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