Son Dakika | HASTANEDEKİ YARALAMADA 6 ZANLI TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son Dakika | HASTANEDEKİ YARALAMADA 6 ZANLI TUTUKLANDI

12.03.2022 13:41

Son dakika haberleri... İZMİR Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İbrahim Toprak'ın (35) tedavi görürken silahla vurulmasıyla ilgili olayda gözaltına 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İbrahim Toprak'ın (35) tedavi görürken silahla vurulmasıyla ilgili olayda gözaltına 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karşıyaka ilçesi Alaybey Mahallesi 1690 Sokak'ta, geçen 7 Mart'ta, saat 20.30 sıralarında İbrahim Toprak, uğradığı saldırıda tabancayla yaralanıp, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi süren Toprak, ertesi gün saat 17.30 sıralarında ise hastane odasında bir kez daha silahlı saldırıya uğradı. Kasığından vurulan Toprak, ilk müdahalenin ardından başka hastaneye sevk edildi. Hastane güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı. Polis ekipleri, şüpheli A.Ç.'yi kısa sürede suç aletiyle yakalayıp, gözaltına aldı. A.Ç.'nin, kolunu alçıya aldırıp, tabancayı da buraya sakladıktan sonra tedavi olma bahanesiyle hastaneye girdiği ortaya çıktı. Çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirtilen A.Ç.'nin, olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürüldü.

İLK OLAY İÇİN HTS KAYITLARI İNCELENECEK

Soruşturmayı genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili olarak İ.Y., H.D.I., S.C., B.E. ve H.İ.D.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerden A.Ç. ifadesinde, 2 yıl önce cezaevinden çıkan İbrahim Toprak ile 2005 yılına dayanan bir husumeti olduğunu için hastanede yaraladığını söylediği ileri sürüldü. Toprak'ın Alaybey Mahallesi'nde bir gün önce uğradığı silahlı saldırıyı ise kendisinin gerçekleştirmediğini belirten A.Ç., gözaltına alınan diğer 5 şüphelini de olayla bir ilgilerinin olmadığını da iddia etti. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin İbrahim Toprak'ın geçen 7 Mart'ta silahlı saldırıda yakalanmasıyla ilgili olarak, şüphelilerin HTS kayıtlarını incelemeye alınacağı öğrenildi.

Son Dakika | HASTANEDEKİ YARALAMADA 6 ZANLI TUTUKLANDI
Son Dakika | HASTANEDEKİ YARALAMADA 6 ZANLI TUTUKLANDI
Son Dakika | HASTANEDEKİ YARALAMADA 6 ZANLI TUTUKLANDI

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İzmir'de hastanedeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6'ya çıktı İzmir'de hastanedeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 6'ya çıktı Son dakika haberi: HASTANEDEKİ SİLAHLI SALDIRIDA GÖZALTI SAYISI 6 OLDU Son dakika haberi: HASTANEDEKİ SİLAHLI SALDIRIDA GÖZALTI SAYISI 6 OLDU

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alaybey, Çiğli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | HASTANEDEKİ YARALAMADA 6 ZANLI TUTUKLANDI - Son Dakika


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