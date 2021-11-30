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Son dakika: Hastaneler doldu taştı, gripten korunmak için vatandaşlar aktarların yolunu tuttu - Son Dakika

Son dakika: Hastaneler doldu taştı, gripten korunmak için vatandaşlar aktarların yolunu tuttu

30.11.2021 11:29

Son dakika haberler... Hastaneler doldu taştı, gripten korunmak için vatandaşlar aktarların yolunu tuttu Diyarbakır'da hastaneler doldu taştı, vatandaşlar kış aylarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan mevsimsel gripten korunmak için aktarların yolunu tuttu.

Hastaneler doldu taştı, gripten korunmak için vatandaşlar aktarların yolunu tuttu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hastaneler doldu taştı, vatandaşlar kış aylarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan mevsimsel gripten korunmak için aktarların yolunu tuttu.

Diyarbakır'da kış aylarının başlamasıyla beraberinde mevsimsel gribi de getirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs semptomlarıyla benzerlik gösteren mevsimsel gripten korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlarda satılan çam kozalak macunu ve pekmezi, ıhlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, adaçayı gibi bitkilere yoğun talep gösterdi. Vatandaşlar sadece grip için değil, korona virüse karşı da bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla üzüm ürünlerine bağlı pestil, sucuk ve helvalara da ilgi gösterince, satışlar patladı.

"Hastaneler dolu, insanlar tedavi amaçlı yanımıza geliyor"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde aktarlık yapan Yakup Yolcu, kış aylarında doğal ürünlerin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Yolcu, "Son günlerde aktarlar gerçekten patlama yaptı. Hastaneler dolu, insanlar tedavi amaçlı yanınıza geliyor. Korona çok benzer bir grip, soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon zaten aşılar da bulunmuyor. O yüzden insanlar bitkisele yöneldiği için biz de burada rahatlıkla önerebiliyoruz. Son zamanlarda hastaneler dolup taştı, insanlar ağır hastalık geçiriyor. Son zamanlarda gördüğümüz gribin belirtileri de yüksek ateş, baş ağrısı, öksürük, bunlara önerdiğimiz şeyler, çam kozalak macunu, çam kozalak pekmezimiz var. Onlar sabah akşam aç karna kullanılıyor. Doğal macunlar, pekmezler bunlar, öneriyoruz. Bronşları açıyor, öksürük için iyi, balgam söktürücü, yüksek ateş, öksürük halsizlik bunlar için iyi. Bitki çaylarında şöyle ada çayı önerebilirim, gül hatmi, ıhlamur, bu tür bitkilerin toplamını, karışımını yaptığımız kendi karışımımızda on iki adet karışık bitki çayımız da var. Bunlar her türlü şifayı size verecektir, kesinlikle grip için önerdiğim bitki çayı. Bu önerdiğim ürünleri kullanıp şifa bulmayan yani en azından etkisini görmeyen yok diyebilirim. Kesinlikle bu önerdiğimiz bitkileri kullansın, önerdiğimiz ilaçları düzenli bir şekilde kullansın. Mesela bir gün iki gün, üç gün kullanıp etkisini gördükten sonra bırakmasın. Tamamen hastalık geçtikten sonra bunu bıraksınlar. Bunu kesinlikle öneriyoruz" dedi.

Son dakika: Hastaneler doldu taştı, gripten korunmak için vatandaşlar aktarların yolunu tuttu
Son dakika: Hastaneler doldu taştı, gripten korunmak için vatandaşlar aktarların yolunu tuttu
Son dakika: Hastaneler doldu taştı, gripten korunmak için vatandaşlar aktarların yolunu tuttu
Son dakika: Hastaneler doldu taştı, gripten korunmak için vatandaşlar aktarların yolunu tuttu
Son dakika: Hastaneler doldu taştı, gripten korunmak için vatandaşlar aktarların yolunu tuttu
Son dakika: Hastaneler doldu taştı, gripten korunmak için vatandaşlar aktarların yolunu tuttu
Son dakika: Hastaneler doldu taştı, gripten korunmak için vatandaşlar aktarların yolunu tuttu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Hastaneler doldu taştı, gripten korunmak için vatandaşlar aktarların yolunu tuttu - Son Dakika


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