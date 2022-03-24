Son Dakika | Hastanelerde röntgen çektiren yaşlıları dolandıran şahıs yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | Hastanelerde röntgen çektiren yaşlıları dolandıran şahıs yakalandı

24.03.2022 08:52

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da hastanelerde röntgen çekimi yaptıracak kişilerin emanetçi gibi ziynet eşyalarını alıp dolandıran şahıs, polis ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'da hastanelerde röntgen çekimi yaptıracak kişilerin emanetçi gibi ziynet eşyalarını alıp dolandıran şahıs, polis ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan dolandırıcının 33 faili meçhul dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiği tespit edilirken, şahsın hastanede yaşlıları dolandırdığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, 10 farklı ilçede meydana gelen dolandırıcılık olaylarını aydınlatmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde ekipler, aynı yöntemle farklı ilçelerde 10 adet dolandırıcılık ve 23 adet güveni kötüye kullanma olmak üzere toplam 33 olayın gerçekleştirildiğini tespit etti.

Hastanelerde röntgen çektirenleri dolandıran şahıs yakalandı

Olaylarla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şahsın röntgen ve ultrason çektiren vatandaşlara yardımcı olma bahanesiyle yaklaşarak, 'İçeriye metal eşya alınmıyor bana bırakıp içeriye girin' deyip eşyaları aldığını ve ilk fırsatta da kaçtığını belirledi. Yapılan incelemelerde şahsın Ç.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Hastanede şahısları dolandıran Ç.Ö., Fatih Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada altın kol saati, 3 adet yüzük ele geçirildi.

Dolandırıcı yakalandı 33 olay çözüldü, şahıs tutuklandı

Yakalanarak gözaltına alınan Ç.Ö.'nün, 33 adet faili meçhul dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma olaylarının faili olduğu ve 2020 yılında meydana gelen dolandırıcılık olayından arandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Ç.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin şahısları dolandırdığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(Caner Sönmez-İHA)

Son Dakika | Hastanelerde röntgen çektiren yaşlıları dolandıran şahıs yakalandı
Son Dakika | Hastanelerde röntgen çektiren yaşlıları dolandıran şahıs yakalandı
Son Dakika | Hastanelerde röntgen çektiren yaşlıları dolandıran şahıs yakalandı

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Dolandırıcılık, Araştırma, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Hastanelerde röntgen çektiren yaşlıları dolandıran şahıs yakalandı - Son Dakika


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