Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok - Son Dakika

Dünya üzerinde 5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, Omicron varyantı üzerinden tehdit saçmaya devam ediyor.

SON 24 SAATTE 70 BİNDEN FAZLA YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Türkiye'de de etkisini günden güne hissettiren Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 71 bin 843 yeni vaka tespit edilirken, vaka sayılarındaki yükseliş nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranlarının da arttığı iddia edilmişti.

ERDOĞAN CUMA NAMAZI ÇIKIŞI SORULARA YANIT VERDİ

Cuma namazını kıldığı İstanbul'daki Çamlıca Camii çıkışında gündemdeki sorulara yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tartışma yaratan hastane iddiasıyla ilgili de konuştu.

"HASTANELERİMİZDE HERHANGİ BİR SORUN YOK"

Anlatıldığı gibi bir durumun yaşanmadığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yanında yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da destek alarak "Omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere vesile oluyor. Vakalarda artış oluyor ama olumlu istikamete geçiş de hızlı oluyor. Hastanelerimizde sıkıntımız yok, durum pozitif hastanelerde. Bu sıkıntılı dönemlerde hastane inşaatlarımızın ne kadar hızlı gittiğini, böylece de gerek şehir hastanelerimiz gerek diğer hastanelerimizin inşası hızla gerçekleşti ve hastanelerimizdeki doluluk oranı da zannedildiği gibi değil.

"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUZ AMA VATANDAŞLARIMIZ BİRAZ DİKKATLİ OLMALI"

Bir endişemiz yok. Bence her geçen gün daha iyiye gidiyoruz, ama vatandaşlarımız da biraz dikkatli olmalı. Maske, mesafe, temizlik önemli. Bunlara dikkat etmek isabetli olur. Sonra niye böyle oldu dememek lazım. Biz elimizden gelen tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BARIŞIN EGEMEN OLMASINI İSTİYORUZ"

Rusya- Ukrayna krizindeki son gelişmelerle ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan "Bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi ihlal doğurur. Bu bölgeyi çok ciddi rahatsız eder. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına biz arabulucu olabiliriz. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu Zelensky ve Putin'e ifade etmiştim. Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Sayın Putin ile ama telefon ama Moskova ziyareti ile görüşebiliriz. Barışın egemen olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.