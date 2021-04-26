Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hastane yolunda minibüsün çarptığı kadın, hayatını kaybetti.
Üzümlü Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında Latife Korkmaz'a (61) hastaneye gitmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada Naci Ş. idaresindeki 59 M 7264 plakalı minibüs çarptı.
Minibüsün altında kalan yaşlı kadın bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Korkmaz buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Trafik kazası güvenlik kameralarınca da kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Hastaneye gitmek için yola çıkan yaşlı kadın minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika