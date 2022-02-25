Son Dakika | Hastaneye hasta götürürken otomobiliyle takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Hastaneye hasta götürürken otomobiliyle takla attı: 2 yaralı

25.02.2022 00:57
Son Dakika | Hastaneye hasta götürürken otomobiliyle takla attı: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da hastaneye hasta götüren otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hasta ile birlikte araç sürücüsü yaralandı.

Samsun'da hastaneye hasta götüren otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hasta ile birlikte araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolu Çakallı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Samsun'a hasta olan Emin Elçil'i (62) doktora götüren Ahmet Sağlam (61) idaresindeki 05 ABJ 900 plakalı Tofaş-Doğan SLX marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Ahmet Sağlam ile hasta Emin Elçil yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Ahmet Sağlam, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Hastaneye hasta götürürken otomobiliyle takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Hastaneye hasta götürürken otomobiliyle takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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