Son dakika haber... HASTANEYE GİDERKEN MİDİBÜS ÇARPAN YAYANIN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA - Son Dakika

Latife Korkmaz, yolun karşısına geçmeye çalışırken N.Ş.'nin kullandığı 59 M 7264 plakalı midibüs çarptı. Midibüsün altında kalarak yaralanan Korkmaz, ihbar üzerine gelen ekipler ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Korkmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Fatih Mahallesi Üzümlü Sokak üzerinde meydana geldi. Tedavi olmak için Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne gittiği belirtilen

Kırmızı bültenle aranan Kripto Tosuncuk için Emniyet de harekete geçti! İki ekip iki ülkeye çıkarma yaptı