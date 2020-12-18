Son dakika: Hastaneyi yakmak isteyen hastayı durduran hemşirelere teşekkür - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Muhammet Ali Oruç bir hastayı hastaneyi yakmak isterken durduran kahraman hemşirelere teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, geçtiğimiz günlerde tedavi gören bir hasta tarafından yakılma teşebbüsünde bulunulan Terme Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'ni ziyaret ederek, hastane yönetimi ve merkezde görev yapan sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşanan durumun kabul edilemez olduğunu belirten Müdür Oruç; olayı erkenden fark edip, kişiye müdahale ederek, güvenlik güçlerini uyaran hemşireler Esen Bozkurt ve Gülbin Çalışkan'a kahramanca davranışlardan dolayı teşekkür etti. Tüm Samsunluların her şartta, bütün zorluklara rağmen mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarına sahip çıkması gerektiğini belirten Oruç sağlık çalışanlarına, saldırganın bugün mahkemeye çıkarılarak tutuklandığı bilgisini de verdi. - SAMSUN