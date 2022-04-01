Çocuk sürücü araç arızasıyla uğraşanların arasına daldı: 4 yaralı - Son Dakika
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Çocuk sürücü araç arızasıyla uğraşanların arasına daldı: 4 yaralı

01.04.2022 23:49

Gaziantep'te aracıyla hatalı sollama yapan 15 yaşındaki sürücü park halindeki otomobile çarptı.

Gaziantep'te aracıyla hatalı sollama yapan 15 yaşındaki sürücü park halindeki otomobile çarptı. Kazada park halindeki aracın arızasıyla uğraşan 3 kişi ile çocuk sürücü yaralandı.

Kaza, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi 85073 No'lu sokakta akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 27 Z 2986 plakalı aracı kullanan 15 yaşındaki sürücü, hatalı sollama yapınca yol kenarında arıza nedeniyle park halinde olan 27 HT 186 plakalı otomobili fark etmedi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motor kısmındaki arızayı gidermek için uğraşan 3 arkadaş sürüklenen otomobilin altında kaldı.

Kazada ehliyetsiz sürücü ile araçtaki arızayla uğraşan 3 arkadaştan biri ağır yaralanırken diğer ikisi hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Muhammet Abdulkadir Esen/ İHA)

Çocuk sürücü araç arızasıyla uğraşanların arasına daldı: 4 yaralı
Çocuk sürücü araç arızasıyla uğraşanların arasına daldı: 4 yaralı
Çocuk sürücü araç arızasıyla uğraşanların arasına daldı: 4 yaralı
Çocuk sürücü araç arızasıyla uğraşanların arasına daldı: 4 yaralı
Çocuk sürücü araç arızasıyla uğraşanların arasına daldı: 4 yaralı
Çocuk sürücü araç arızasıyla uğraşanların arasına daldı: 4 yaralı
Çocuk sürücü araç arızasıyla uğraşanların arasına daldı: 4 yaralı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuk sürücü araç arızasıyla uğraşanların arasına daldı: 4 yaralı - Son Dakika


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