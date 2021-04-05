Son dakika: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Yayladağı ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Savaş'ın muhtarlara belediye olarak ilçede hayata geçirdikleri ve yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi.

Savaş, muhtarların mahallelerinde yaşadığı sorunlara hassasiyetle çözüm ürettiklerini belirtti.