Son dakika: Hatay Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcu Gizem Başaran Turan, Kovid-19'a yakalandı

Kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, AA muhabirine, ligin 22. haftasında bugün sahalarında oynayacakları ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçı öncesi oyuncular ve teknik ekibe Kovid-19 testi uygulandığını söyledi.

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