Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Gizem Başaran Turan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüp başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, AA muhabirine, ligin 22. haftasında bugün sahalarında oynayacakları ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçı öncesi oyuncular ve teknik ekibe Kovid-19 testi uygulandığını söyledi.
Test sonucunda Gizem'in Kovid-19'a yakalandığının belirlendiğini aktaran Yiğitbaşı, kulüp tesisinde izolasyona alınan oyuncularının tedavisine başlandığını dile getirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Son dakika: Hatay Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcu Gizem Başaran Turan, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika Spor