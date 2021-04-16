Son dakika: Defne'de 745 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Defne ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından bir ikamette yapılan aramada 745 litre sahte içki ile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeköy Mahallesi'nde ikamet eden S.A. ve S.A. isimli şahısların evinde kaçak alkol ürettikleri bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçakçılık olayının önlenmesi amacıyla Defne İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından belirlenen adres ve şüphelilerin evinde yapılan aramada; 745 litre sahte rakı, 1 adet damıtma teknesi, 2 adet 200 litrelik kazan, 1 adet hassas terazi ile 1 adet cam tüplü derece ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkiler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince numune alınmasını müteakip olay mahallinde imha edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - HATAY