Son dakika... Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını; 1 gözaltı (3) - Son Dakika

Son dakika... Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını; 1 gözaltı (3)

Son dakika haberleri: BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN KINAMA MESAJITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Son dakika... Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını; 1 gözaltı (3), System.String[]

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN KINAMA MESAJI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Hatay Arsuz'da bugün 4 ayrı noktada orman yangını çıkaran şahıs, ekiplerimizin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı ve jandarmaya teslim edildi. Geleceğimizi yakan alçakları buradan bir kez daha kınıyorum. Ekiplerimizi de dikkatinden dolayı ayrıca kutluyorum" ifadelerine yer verildi.


Bekir Pakdemirli, Bakan, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını; 1 gözaltı (3) - Son Dakika

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