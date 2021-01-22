Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, toprağa gömülü 2 av tüfeği, kalaşnikof, şarjör ve fişek bulunan aile çay bahçesinin bekçisi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki bir aile çay bahçesinde toprağa gömülü silah olduğu bilgisini aldı.
Dedektör köpek "Leydi"nin de katılımıyla bölgede arama yapan ekipler, toprağa gömülü 2 otomatik av tüfeği, kalaşnikof, şarjör ve 15 fişek ele geçirdi.
İş yerinin bekçisi Y.H. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Hatay'da aile çay bahçesinde toprağa gömülü silahlar ele geçirildi - Son Dakika